Во Владимирской области 22 февраля коронавирус подтвержден у 74 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 22 февраля лабораторно подтверждено 74 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

15 заболевших в Ковровском районе, по 14 - во Владимире и Муромском районе, 7 - в Киржачском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 4 - в Александровском и Камешковском районах, по 3 - в Петушинском, Кольчугинском, Меленковском районах, по 1 заболевшему в Суздальском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 180467 случаев заболевания (50021 сл. в г. Владимире, 19513 сл. в Муромском, 21377 сл. в Ковровском, 6412 сл. в Петушинском, 8680 сл. в Кольчугинском, 11059 сл. в Александровском, 7247 сл. в Юрьев-Польском, 16139 сл. в Гусь-Хрустальном, 1742 сл. в Судогодском, 3605 сл. в Собинском, 2014 сл. в г. Радужный, 5891 сл. в Киржачском, 4146 сл. в Камешковском, 3321 сл. в Гороховецком, 4607 сл. в Меленковском, 6090 сл. в Вязниковском, 6261 сл. в Суздальском, 2342 сл. в Селивановском).