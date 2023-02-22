Во Владимире временно ограничат движение в районе Патриотического сквера

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает администрация города Владимира, в связи с проведением мероприятия, 22 февраля с 14.30 до 16.00 будет ограничено движение всех видов транспорта на следующих участках: по улице Мира от перекрестка с Октябрьским проспектом до улицы Горького, по улице Гороховой от дома №16 до дома №20, по улице Сакко и Ванцетти от дома №10 до Октябрьского проспекта, по Октябрьскому проспекту от дома №22 до улицы Мира.

Водителям придется ехать в объезд через улицы Горького, Октябрьский проспект и Лыбедскую магистраль.

Автобусы на это время поедут так:

- № 5 по внутреннему кругу будет следовать через остановки «Всполье» и «Юрьевскую заставу», по Лыбедской магистрали через улицу Дзержинского к Студеной горе и далее по обычному маршруту;

- №№ 9С и 33С проследуют через остановки «Всполье» и «Юрьевскую заставу» и далее по обычному маршруту;

- №№ 11С, 23, 55С по улице Мира от проспекта Строителей будет следовать через Октябрьский проспект к площади Ленина и далее через улицу Горького по обычному маршруту (в прямом и обратном направлении движения).

Остальные автобусы и троллейбусы продолжат курсировать по привычным маршрутам.