В Вязниках многоквартирный жилой дом остался без управляющей компании

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Вязниковского района была проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства.

В ходе мероприятия установлено, что в доме №10 по улице Владимирская общее собрание жильцов так и не выбрало способ управления домом. Соответственно, обслуживающей здание управляющей компании нет.

В таком случае назначить ее должна администрация муниципалитета, но вязниковские власти этого не сделали.

В прокуратуре считают, что райадминистрация устранилась от исполнения возложенных на нее полномочий, чем нарушила закон и права живущих в доме людей.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось с иском в Вязниковский городской суд, потребовав обязать администрацию Вязниковского района выбрать способ управления для дома.

Суд требования прокуратуры удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.