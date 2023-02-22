В Гусь-Хрустальном ликвидирован пожар в производственном здании

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 04.28 информация о возгорании в производственном цехе на улице Трансопртная, 30 поступила диспетчерам пожарной охраны.

Через несколько минут на место прибыли первые расчеты пожарных, всего к тушению привлекли 25 сотрудников Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона на десяти машинах.

К моменту их прибытия внутри здания наблюдалось задымление. Было эвакуировано 10 человек, а вскоре пожарным удалось локализовать и ликвидировать пожар, не дав ему разойтись по всему помещению. Общая площадь, пройденная огнем, составила 18 квадратных метров. Никто из людей не погиб и не пострадал.

Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС.