С улиц Владимира за сутки вывезли более 2100 кубометров снега

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, в ночь на 21 февраля на расчистку городских улиц выходили 18 комбинированных дорожных машин, два грейдера, 14 самосвалов, а также другая техника — в общей сложности 45 различных машин. Кроме уборки, дороги и тротуары обрабатывали противогололедными средствами.

Днем 21 февраля в городе продолжили работу те же машины, а также 71 дворник. В общей сложности за сутки израсходовано 104 кубометра песко-соляной смеси и вывезено более 2100 кубометров снега.