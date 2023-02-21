В Вязниках мужчина с опухолью мозга не смог вовремя получить лекарства

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки, проведенной по обращению гражданина надзорным ведомством Вязниковского района, было установлено, что мужчина является инвалидом третьей группы и состоит на учете в Вязниковской ЦРБ с диагнозом «парасагитальная менгиома средней трети верхнего сагитального синуса».

Невролог рекомендовал ему постоянное лечение лекарством, причем препараты инвалиду должны были предоставить бесплатно.

Вместе с тем, органы здравоохранения лекарством его не обеспечили, так что мужчине пришлось покупать их за свой счет.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Вязниковский районный суд, потребовав от Министерства здравоохранения Владимирской области возместить пациенту затраты, а также обеспечить его требуемым препаратом.

Требования прокуратуры были удовлетворены, исполнение решения находится на прокурорском контроле.