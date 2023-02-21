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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 13:22

В Гусь-Хрустальном мужчина расплачивался в магазинах чужой банковской картой

Он нашел ее на улице и решил не отдавать законному владельцу
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следственный отдел полиции Гусь-Хрустального района завершил расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи с банковского счета.

По версии следствия, 45-летний местный житель нашел на улице чужую банковскую карту, но хозяина искать не стал. Впоследствии гусевчанин несколько раз использовал ее для оплаты своих покупок в магазинах, потратив более 2000 рублей.

Сам мужчина после задержания свою вину признал. Вскоре уголовное дело начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд, куда оно поступило с утвержденным обвинительным заключением.