Во владимирском "Торпедо" появился новый игрок

фото с официального сайта владимирского "Торпедо"

В составе владимирского "Торпедо" - новый игрок. Заявку пополнил полузащитник Раиль Абдуллин. Раиль является воспитанником казанского футбола. Ранее выступал за «Рубин» (Казань), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Форте» (Таганрог).

Кроме того, выступать за черно-белых продолжит Павел Горбачев. Напомним, что он находился на просмотре в "Динамо-2" (Москва) на турецких сборах. У Павла есть действующий контракт с чёрно-белой дружиной до конца сезона 2022 - 2023 годов.

Владимирское "Торпедо" провело уже две товарищеских игры. 25 февраля команда встретится с "Муромом".