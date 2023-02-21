В Александрове ивановца отправили в колонию за дебош и избиение полицейского

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Александровский городской суд вынес обвинительный приговор 20-летнему жителю Ивановской области. Он обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти, находящегося при исполнении служебных обязанностей, а также в повторном нанесении побоев.

Судом установлено, что в конце минувшего ноября парень приехал в Александровский район на похороны отца. Уже после поминок он пришел в цех, где трудился его отец, и там повздорил с мастером цеха. Ударив мастера ногой по голове ивановец вместе с родственниками зашел в магазин и там учинил скандал.

На место прибыли сотрудники полиции, и одному из них он нанес два удара по голове, после чего был задержан.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил молодого человека к 9 месяцам колонии-поселения.

Приговор в законную силу не вступил.