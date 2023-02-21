В Селивановском районе двое мужчин осуждены за хранение контрафактных сигарет

Фото: УФСБ России по Владимирской области

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, Судогодский районный суд вынес обвинительный приговор 62 и 32-летнему жителям Селивановского района, которые обвинялись в незаконном приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий.

Судом установлено, что в 2022 году сообщники купили у неизвестных людей контрафактный табак без акцизных марок и хранили его в принадлежащих им помещениях. В ходе обысков в общей сложности было изъято 17 тысяч пачек стоимостью 1 миллион 909 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено следователями Муромской полиции.

Селивановский районный суд признал обоих виновными и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Приговор вступил в законную силу.