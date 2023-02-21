Во Владимирской области за прошлую неделю ОРВИ и гриппом заболело больше 11 тысяч человек

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За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 11630 человек с признаками ОРВИ, в областном центре зарегистрировано 3558 обращений. В сравнении с предыдущей неделей рост заболеваемости зарегистрирован в возрастной группе 15 лет и старше.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается в семи из 18 административных территорий области: Юрьев-Польском, Собинском, Кольчугинском, Гусь-Хрустальном, Александровском районах, Владимире и Киржачском районе.

С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа было проведено 604 исследования. Среди циркулирующих респираторных заболеваний вирусы гриппа составляют 30% от общего числа положительных находок (вирус гриппа В – 21%, вирус гриппа А(H1N1)2009 – 9%).

Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы и риновирусы, также выделяются парагрипп (1-4 типа) и hCov (сезонная коронавирусная инфекция).