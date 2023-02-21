Во Владимире молодой человек пытался угнать автомобиль приятеля

Фото: архив "КП"

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники уголовного розыска отдела полиции Ленинского района задержали 18-летнего парня, подозреваемого в угоне легкового автомобиля.

По версии следствия, в середине февраля молодой человек находился на работе у своего 36-летнего приятеля, который трудится на территории торгового центра. В какой-то момент парень незаметно достал из куртки друга ключи и пошел на парковку, где стояла машина.

Как позже признался сам молодой владимирец, он решил прокатиться по городу, но так как ездить не умел, поездка закончилась быстро — как видно на записях с камер видеонаблюдения, он лишь тронулся с места, и тут же ударил припаркованный рядом автомобиль. После этого парень предпочел покинуть парковку пешком.

В попытке угона молодой человек сознался, по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения на него возбуждено уголовное дело. На время следствия молодого человека отпустили под подписку о невыезде.