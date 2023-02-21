Моногородам Владимирской области выделили субсидию в 10 миллионов рублей

Город Гороховец. Фото: Сергей МОРКОВКИН

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал постановление о выделении моногородам 33 региона субсидий из областного бюджета. В общей сложности местные бюджеты этих городов получат почти 10 миллионов рублей (9 миллионов 996 тысяч рублей).

При этом больше всех получит Гороховец. Ему выделили 3 миллиона 294 тысячи рублей. Остальные моногорода получили субсидии следующего размера: Вязники - 1 миллион 576 тысяч рублей, Камешково - 646 тысяч рублей, Ставрово - 2 миллиона 747 тысяч рублей, Кольчугино - 1 миллион 337 тысяч рублей, Курлово - 399 тысяч рублей.

Согласно постановлению, деньги пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса в моногородах Владимирской области. Конкретное распределение будет проводиться уже на уровне местных властей.