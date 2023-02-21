Во Владимире пройдет лыжный марафон памяти Алексея Прокуророва

фото с сайта мэрии

XIV лыжный марафон памяти легендарного владимирского олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва пройдет во Владимире 25-26 февраля.

В этом году «VladimirSKI Proku marathon - 2023» традиционно пройдет в парке «Дружба». Ожидается участие более 500 спортсменов из 30 регионов страны.

Соревнования пройдут в два дня. 25 февраля будут состязаться мальчики и девочки 9-16 лет на дистанциях 1, 5 10 и 20 км.

26 февраля спортсмены от 17 лет и старше выйдут на дистанции 30 и 50 км., а также пройдет «Марш малышей» на дистанцию 1 км, в котором участвуют юные спортсмены 5-8 лет

На сайте соревнований продолжается регистрация участников. После окончания электронной регистрации она продолжится в очном формате в ГТК «Русская деревня»: 24 февраля — с 11 до 18 часов, 25 февраля — с 8 до 18 часов, 26 февраля — с 8 до 10.30. Каждый участник должен предъявить на регистрации документ, удостоверяющий личность, и медицинскую справку.