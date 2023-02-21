Владимирские легкоатлеты завоевали "серебро" чемпионата Беларуси

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Команда муниципальной СШОР №4 по легкой атлетике города Владимира заняла 2 место по программе «Динамическая легкая атлетика» в рамках открытого чемпионата Республики Беларусь по легкой атлетике. Соревнования прошли 18-19 февраля в Могилеве.

Программа «Динамическая лёгкая атлетика» - это командное смешанное многоборье. По правилам, места, занятые спортсменами в личных видах программы, переводятся в очки, по сумме которых определяется порядок старта команд в заключительной эстафете.