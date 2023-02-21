В Коврове девочке-инвалиду не выдавали средства реабилитации

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Коврова проведена проверка по обращению мамы девочки-инвалида.

Установлено, что девочка страдает муковисцидозом и нуждается в лечении и реабилитации при помощи специальных приборов, которые были включены в реабилитационную программу, разработанную по решению комиссии Областной детской клинической больницы.

Так, ребенку необходим ингаляционный прибор с низкопроточным компрессором, а для проведения терапии нужны дыхательный тренажер, компрессионный небулайзер, паровой стерилизатор с функцией сушки, пульсоксиметр и пикфлоуметр.

Но, вопреки закону, всем этим здравоохранение региона девочку не обеспечило, так что проводить лечение и реабилитацию оказалось невозможно, что и побудило ее маму обратиться к прокурорам.

Прокуратура по итогам проверки подала в Ковровский городской суд иск к ЦГБ Коврова, региональному Министерству здравоохранения и областному Центру закупок в сфере здравоохранения, потребовав обеспечить ребенка всем необходимым.

Суд встал на сторону малыша, но еще раньше девочке предоставили все требуемые приборы. Решение суда фактически исполнено.