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НовостиОбщество21 февраля 2023 8:53

Муромские транспортные полицейские задержали похитителей металла из вагонов

Двое нижегородцев пытались украсть более 800 килограммов изделий
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Владимирский ЛО МВД России на транспорте

Фото: Владимирский ЛО МВД России на транспорте

Как сообщает Владимирский линейный отдел полиции МВД России на транспорте, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Муромского ЛОП задержали двоих 35-летних жителей Нижегородской области, которые обвиняются в краже 800 килограммов чермета из грузового вагона, стоявшего на станционных путях. Железо предназначалось для металлургического предприятия.

Украденное мужчины намеревались сдать в пункт приема металла, но были задержаны. Общая сумма ущерба, заявленная владельцем, составила 17 тысяч рублей.

По факту кражи следователи возбудили уголовное дело. На время следствия обоих нижегородцев отпустили под обязательство о явке.