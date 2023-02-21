Муромские транспортные полицейские задержали похитителей металла из вагонов

Фото: Владимирский ЛО МВД России на транспорте

Как сообщает Владимирский линейный отдел полиции МВД России на транспорте, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Муромского ЛОП задержали двоих 35-летних жителей Нижегородской области, которые обвиняются в краже 800 килограммов чермета из грузового вагона, стоявшего на станционных путях. Железо предназначалось для металлургического предприятия.

Украденное мужчины намеревались сдать в пункт приема металла, но были задержаны. Общая сумма ущерба, заявленная владельцем, составила 17 тысяч рублей.

По факту кражи следователи возбудили уголовное дело. На время следствия обоих нижегородцев отпустили под обязательство о явке.