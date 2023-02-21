В Гусь-Хрустальном с детского сада взыскали компенсацию за драку воспитанников

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Гусь-Хрустальный городской суд рассмотрел гражданское дело по иску, который заявили супруги, чей ребенок посещает один из местных детских садиков.

В своем иске супруги указали, что 27 октября минувшего года их ребенок в ходе ссоры с другим воспитанником получил ушиб переносицы, кровоподтеки на верхнем и нижнем веках левого глаза, а также мелкие царапины на нижнем веке левого глаза. Родители посчитали, что воспитатели детсада не выполнили свои обязанности и не уследили за малышами, а потому затребовали 50 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу ребенка и по 10 тысяч рублей компенсации отдельно маме и папе. Иск был подан не только к садику, но и к горадминистрации.

Сам представитель дошкольного учреждения вину не оспаривал, но заявил о чрезмерно завышенной сумме компенсации. В итоге суд удовлетворил иск частично, присудив в пользу ребенка 20 тысяч рублей и по 5 тысяч каждому из родителей.

Кроме того, в пользу истцов взыскано 23576 рублей в виде расходов на лечение и компенсации судебных издержек.

В исковых требованиях к мэрии было отказано.