Во Владимирской области в 2023 году откроют новые спортивные объекты

фото с сайта регионального Правительства

Губернатор Александр Авдеев направил более 316 миллионов рублей из регионального бюджета на поддержку спорта в городах и районах Владимирской области. Средства выделены на содержание муниципальных объектов спортивной инфраструктуры (148 млн рублей), развитие физкультуры и спорта (22 млн рублей), реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки (15 млн рублей).

Ещё свыше 131 млн рублей пойдёт на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры. Так, в Новосельском сельском поселении Ковровского района планируется завершить строительство физкультурно-оздоровительного центра, в котором будет тренажёрный зал, фитнес-блок и спортзал с разминочной зоной и тремя игровыми площадками – для волейбола, баскетбола и мини-футбола. Предусмотрены также душевые, раздевалки, инструкторская комната, инвентарная, административный блок. На эти цели выделено 91,2 млн рублей. Одновременно спорткомплекс смогут посещать 60 человек.

В посёлке Красный Октябрь Гусь-Хрустального района появится уличная спортивная площадка для игровых видов спорта – футбола, волейбола, баскетбола. Зимой её можно будет использовать как корт для хоккея, фигурного и массовых катаний на коньках. На создание площадки выделено почти 13,5 млн рублей.

В посёлке Золотково Гусь-Хрустального района предстоит реконструкция здания спортивного комплекса. В нём появятся новые залы для занятий боксом, зал ОФП, тренажёрный зал. Субсидия на эти цели превысила 26,6 млн рублей. Завершить работы планируется в 2024 году.