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НовостиОбщество21 февраля 2023 7:27

Владимирская область закупила больше 1,6 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора

До 2030 года должна быть обеспечена стопроцентная сортировка мусора
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта регионального Правительства

фото с сайта регионального Правительства

В 2022 году во Владимирской области в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» закуплено свыше 1,6 тысячи контейнеров для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов, сообщает Министерство природопользования и экологии. Они будут распределены по трём зонам деятельности региональных операторов и переданы органам местного самоуправления для установки на обустроенных контейнерных площадках.

«Раздельно собранные жителями области отходы будут направлены на объекты обработки на сортировку, а затем на утилизацию. Этот процесс позволяет увеличить количество и качество вторичных материальных ресурсов», – отметила Министр природопользования и экологии Татьяна Клименко.

Преобразование системы обращения с отходами – одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология». Согласно его задачам, до 2030 года в стране должна быть обеспечена 100-процентная сортировка мусора, а объём отходов, направляемых на полигоны, – сократиться вдвое.