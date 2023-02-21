Владимирская область закупила больше 1,6 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора

фото с сайта регионального Правительства

В 2022 году во Владимирской области в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» закуплено свыше 1,6 тысячи контейнеров для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов, сообщает Министерство природопользования и экологии. Они будут распределены по трём зонам деятельности региональных операторов и переданы органам местного самоуправления для установки на обустроенных контейнерных площадках.

«Раздельно собранные жителями области отходы будут направлены на объекты обработки на сортировку, а затем на утилизацию. Этот процесс позволяет увеличить количество и качество вторичных материальных ресурсов», – отметила Министр природопользования и экологии Татьяна Клименко.

Преобразование системы обращения с отходами – одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология». Согласно его задачам, до 2030 года в стране должна быть обеспечена 100-процентная сортировка мусора, а объём отходов, направляемых на полигоны, – сократиться вдвое.