Во Владимире курьера мошенников нашли благодаря выброшенной им бутылке

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в течение минувшего декабря пожилые женщины в возрасте от 81 до 85 лет становились жертвами жуликов, которые звонили им по телефону и рассказывали про родственников. Попавших в ДТП или другую беду.

Традиционно, аферисты под видом полицейских требовали для «освобождения» родственников от уголовной ответственности деньги, которые те должны были передать курьеру. В общей сложности таким образом мошенники собрали 7 миллионов рублей.

Наконец, оперативникам улыбнулась удача. После очередного сообщения о преступлении они просматривали записи с камер наблюдения возле банкомата, через который курьер переводил деньги бабушек кураторам. После этого мужчина выбросил в урну пластиковую бутылку.

Бутылку тут же изъяли и направили экспертам, которые в ходе исследования обнаружили следы, позволившие идентифицировать личность курьера. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Смоленской области. Вскоре его задержали. Сам он признался, что оставлял себе в качестве вознаграждения определенный процент. Например, от 2,5 миллионов рублей, полученных от одной из жертв, ему досталось 100 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.