Во Владимирской области за сутки подтверждено 70 новых случаев коронавируса

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за сутки в регионе подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в суточной сводке Владимир с 15 заражениями, на втором Ковровский район, где подтвердилось 13 новых случаев, на третьем Гусь-Хрустальный район с 12 заболевшими.

В Муромском районе подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусом, в Киржачском районе пять, в Александровском и Петушинском районах по четыре, в Камешковском и Суздальском районах по два, в Кольчугинском, Судогодском, Собинском и Вязниковском районах по одному случаю.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 180393 случае заражения коронавирусом.