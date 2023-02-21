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НовостиЗдоровье21 февраля 2023 6:18

Во Владимирской области за сутки подтверждено 70 новых случаев коронавируса

Эти результаты получены в ходе лабораторных исследований на утро 21 февраля
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за сутки в регионе подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в суточной сводке Владимир с 15 заражениями, на втором Ковровский район, где подтвердилось 13 новых случаев, на третьем Гусь-Хрустальный район с 12 заболевшими.

В Муромском районе подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусом, в Киржачском районе пять, в Александровском и Петушинском районах по четыре, в Камешковском и Суздальском районах по два, в Кольчугинском, Судогодском, Собинском и Вязниковском районах по одному случаю.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 180393 случае заражения коронавирусом.