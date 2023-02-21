Во Владимирской области увеличили гранты для фермеров на 2 миллиона рублей

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Администрация Владимирской области сообщает, что продолжит в 2023 году работу по поддержке молодых фермерских хозяйств. Поддержка будет осуществляться в рамках грантов «Агростартап».

Принято решение повысить размеры гранта «Агростартап» для начинающих сельхозпроизводителей с 5 до 7 миллионов рублей. Но повысят гранты лишь для тех, кто разводит крупный рогатый скот. На гранты могут рассчитывать фермеры-производители мяса и молока. Если предприниматель работает в сфере растениеводства или занимается другими направлениями сельского хозяйства, то для него размер гранта увеличится с 3 млн до 5 млн рублей.

Для животноводов, работающих в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, выплаты вырастет с 6 млн до 8 млн рублей. Грант для членов кооперативов, выращивающих сельхозкультуры или занятых другим хозяйством, увеличится с 4 млн до 6 млн рублей.

«Также с 10 млн до 20 млн рублей вырос максимальный размер возмещения сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Речь идёт о частичной компенсации их затрат, связанных с закупкой сельхозпродукции у членов кооператива и у владельцев личных подсобных хозяйств, не входящих в этот кооператив, – сообщил Министр сельского хозяйства Константин Демидов.