Во Владимире выберут лучшую масленичную фигуру

Фото администрации города Владимира.

Администрация Ленинского района города Владимира в восьмой раз запустила конкурс масленичных фигур. В этом году он носит название «Сударыня Масленица-2023».

Конкурс проводится в номинациях:

- «Масленичная кукла предприятий, учреждений, организаций, творческих объединений и коллективов»;

- «Масленичная кукла для индивидуальных авторов»;

- «Масленичная кукла образовательного учреждения (школы)»;

- «Масленичная кукла образовательного учреждения (детские сады).

Победителей определит конкурсная комиссия. Основные критерии оценки работ - мастерство в технике исполнения как самой куклы, так и деталей (костюма), оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала и яркая самобытность, верность традициям в изготовлении масленичной куклы.

Обладателей Приза зрительских симпатий традиционно определят сами жители города Владимира. Онлайн-голосование продлится до 22 февраля 2023 года включительно в официальной группе «Администрация города Владимира» социальной сети ВКонтакте. Общие итоги конкурса будут подведены 27 февраля.