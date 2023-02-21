Во Владимире выберут лучшую масленичную фигуру

Фото администрации города Владимира.
Администрация Ленинского района города Владимира в восьмой раз запустила конкурс масленичных фигур. В этом году он носит название «Сударыня Масленица-2023».
Конкурс проводится в номинациях:
- «Масленичная кукла предприятий, учреждений, организаций, творческих объединений и коллективов»;
- «Масленичная кукла для индивидуальных авторов»;
- «Масленичная кукла образовательного учреждения (школы)»;
- «Масленичная кукла образовательного учреждения (детские сады).
Победителей определит конкурсная комиссия. Основные критерии оценки работ - мастерство в технике исполнения как самой куклы, так и деталей (костюма), оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала и яркая самобытность, верность традициям в изготовлении масленичной куклы.
Обладателей Приза зрительских симпатий традиционно определят сами жители города Владимира. Онлайн-голосование продлится до 22 февраля 2023 года включительно в официальной группе «Администрация города Владимира» социальной сети ВКонтакте. Общие итоги конкурса будут подведены 27 февраля.