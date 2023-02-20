В Гусь-Хрустальном замглавы администрации наказан за плохую уборку снега

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Гусь-Хрустального района совместно с Госавтоинспекцией была проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в части содержания зимних дорог.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что в нарушение требований закона рядом с пешеходными переходами, расположенными на пересечении улиц Октябрьской и Луначарского возле детской городской больницы, на Теплицком проспекте у детского сада №9 и в ряде других мест имелись снежные валы.

Такие же валы обнаружили у автобусной остановки «Магазин «Лидер».

По результатам проверки на первого заместителя главы администрации Гусь-Хрустального было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения».

Материалы дела направлены в мировой суд. Проведение проверок продолжается.