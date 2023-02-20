В ДТП на трассе «Кольчугино-Александров» один человек погиб и пятеро пострадали

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП случилось в 18.10 на 76 километре автотрассы «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики».

По предварительным данным, 46-летний водитель «Лады» десятой модели, ехавший со стороны Кольчугино в сторону Александрова, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с «Ладой» одиннадцатой модели под управлением 40-летнего мужчины.

В результате столкновения автомобили оказались разбиты, а люди зажаты внутри. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, подразделения регионального ГУ МЧС и бригада скорой медицинской помощи. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших и передали их врачам.

Обоих водителей и 26-летнего парня из «десятки» госпитализировали. 17-летний молодой человек из «одиннадцатой», а также 16-летняя девушка из «десятки» получили небольшие травмы и помощь им оказали на месте. К сожалению, не обошлось без жертв — 50-летняя пассажирка «Лады» десятого поколения от полученных травм скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП в ГИБДД проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.