В Муроме ликвидирован пожар в доме у Николо-Набережной церкви

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, о пожаре в доме №3 по улице Чулошникова, буквально напротив Николо-Набережной церкви, диспетчерам пожарной охраны передали информацию в 11.07.

Вскоре на место ЧП прибыли 19 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. К тому моменту по всей площади одноэтажного дома с цоколем бушевало открытое пламя. Также огонь грозил перекинуться на соседние дома.

Пожарные быстро локализовали и ликвидировали пламя, не дав ему перейти на другие постройки. Общая выгоревшая площадь составила 180 квадратных метров.

К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.