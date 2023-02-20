Во Владимире один человек пострадал в столкновении двух автомобилей

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 19 февраля в 14.50 в районе дома №6 «б» по улице Мира 37-летний водитель «Ниссана» не предоставил преимущество в движении легковушке «Шевроле» под управлением 32-летнего водителя.

В результате травму получил 25-летний пассажир «Ниссана». К счастью, повреждение оказалось не сильным, и прибывшие на место врачи «скорой помощи» после оказания медпомощи отпустили пострадавшего на домашнее лечение.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, уточняются обстоятельства происшествия.