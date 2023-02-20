Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 февраля 2023 12:18

Министр региональной безопасности Владимирской области Вадим Горожанинов покинул "белый дом"

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
.

.

Пресс-служба Правительства Владимирской области сообщает, что 20 февраля Вадим Горожанинов завершил работу в должности Министра региональной безопасности. Официальная формулировка увольнения – истёк срок действия его служебного контракта.

"До назначения нового министра исполнение обязанностей главы ведомства возложено на заместителя Министра, начальника отдела регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Александра Нужных", сообщают в "белом доме".