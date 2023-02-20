Министр региональной безопасности Владимирской области Вадим Горожанинов покинул "белый дом"

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Пресс-служба Правительства Владимирской области сообщает, что 20 февраля Вадим Горожанинов завершил работу в должности Министра региональной безопасности. Официальная формулировка увольнения – истёк срок действия его служебного контракта.

"До назначения нового министра исполнение обязанностей главы ведомства возложено на заместителя Министра, начальника отдела регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Александра Нужных", сообщают в "белом доме".