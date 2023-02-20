Во Владимирской области капитально отремонтируют один участок железной дороги

. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», в 2023 году в общей сложности запланировано капитально отремонтировать 250 километров пути и 125 стрелочных переводов.

Одним из участков, где пройдут наиболее масштабные работы, станет путь между Вязниками и Гороховцом. Здесь проведут замену рельсошпальной решетки, глубокую очистку балласта, сменят рельсовые петли и сварят стыки.

Еще одним из ремонтируемых участков, который может повлиять на движение поездов во Владимирской области, стал участок между станцией Балахониха и остановочной платформой 408 километр в районе города Арзамас Нижегородской области. По этой ветке курсируют поезда на линии «Москва-Вековка-Муром-Казань». Здесь проведут аналогичные работы.