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НовостиОбщество20 февраля 2023 11:50

На Масленичной неделе в Суздале будут катать на тройке

Управлять лошадьми будут настоящие мастера-наездники – чемпионы России
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Анны Николенко

фото Анны Николенко

На Масленичной неделе в Музее деревянного зодчества Союз Мастеров и Любителей Русской Тройки представит традиционную русскую забаву - катание на тройке, а также мастер-классы по упряжи.

В Суздаль приедут лучшие Русские Тройки из Костромы и Вологды под управлением опытных мастеров-наездников. Алексей Чистяков и Евгений Морозов не раз становились победителями Чемпионатов русских троек, представляли Россию на Всемирных конных играх в г. Аахен (Германия) и на Венсеннском ипподроме во Франции.

Они будут катать всех желающих, а также проведут мастер-классы по троечной упряжи. Катания пройдут с 23 по 26 февраля с 12 до 16 часов, мастер-классы - с 12 до 13 часов.