Во Владимире собрано почти 3000 подписей против застройки лесопарка «Дружба»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщалось ранее, власти Владимира вынесли на общественные обсуждения проект застройки Юго-западных районов города в районе земли, находившейся в ведении совхоза «Вышка».

По словам властей, парк «Дружба» и прилегающую к нему территорию, которую также называют «лесопарк «Дружба», застраивать не будут, однако общественники усмотрели подвох. Он заключается в том, что хотя сам парки не застроят, а вот лесопарку достанется.

- Застройка лугопарка приведет к уничтожению единственной зеленой зоны в Ленинском районе города Владимира и перспективной особо охраняемой природной территории, негативно скажется в том числе на состоянии памятника природы «Лесной парк «Дружба» и существенно нарушит конституционное право владимирцев на благоприятную окружающую среду. Муниципальный парк «Дружба», лугопарк и лесопарк «Дружба» воспринимаются и используются владимирцами как единая парковая зона и должны ею остаться. Лугопарк можно использовать для рекреационных и спортивно-оздоровительных целей. Его застройка противоречит интересам большинства владимирцев, - объяснил общественник Иван Ростовцев и уточнил, что собрано уже 1250 «живых» подписей владимирцев.

Еще 1665 подписей собрано в электронном виде под соответствующей петицией. Таким образом, их число приближается к 3000 в общей сложности. Все подписи в ближайшее время передадут в городское управление архитектуры и строительства администрации города Владимира.