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НовостиОбщество20 февраля 2023 11:29

Во Владимирской области составлено 7 протоколов за нарушение правил выхода на лед

Сотрудники Центра ГИМС регионального ГУ МЧС провели очередное патрулирование
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Инспекторы в минувшие выходные провели рейды по самым популярным водоемам столицы региона. В частности, они проверили озеро Семязино, водохранилище содышка и участок Клязьмы в городской черте.

В общей сложности сотрудники ГИМС повстречали 40 рыбаков, с которыми провели инструктажи и профилактические беседы на тему безопасности. Так как все рыболовы вышли на лед в разрешенных местах, протоколов на них не составлялось.

Вместе с тем в областном ГУ МЧС отметили, что с начала года муниципальными администрациями составлено 7 протоколов за выход на лед на запрещенных участках. Узнать такие участки легко — на берегах должны быть установлены специальные запрещающие аншлаги.