Руководитель камерного хора «Распев» отмечена «Знаком великого князя Андрея Боголюбского»

фото с сайта мэрии

За большой вклад в развитие культуры и искусства Владимирской области, многолетнюю плодотворную деятельность «Знака великого князя Андрея Боголюбского» удостоена Наталья Колесникова – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Камерный хор «Распев» (Владимир). Соответствующий указ подписал губернатор Александр Авдеев.

Наталья Колесникова – самобытный, талантливый дирижёр, известный мастер хорового искусства, как в России, так и за её пределами, участник многих престижных отечественных и зарубежных хоровых конкурсов и фестивалей. Главное направление в работе хора – духовное просвещение населения, приобщение к лучшим образцам камерной музыки. «Распев» активно гастролирует, его артисты демонстрировали своё мастерство в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле и многих других городах России. По инициативе Натальи Колесниковой много лет реализуется хоровой проект лекций-концертов «Встречи с прекрасным».