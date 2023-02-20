В Ковровском районе замглавы Службы единого заказчика обвиняют в мошенничестве

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Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, при взаимодействии с областной прокуратурой было установлено, что заместитель МУП «Служба единого заказчика» Ковровского района причастна к мошенничеству с использованием служебного положения.

По версии следствия, с ноября 2020 по июль 2022 года женщина давала указания своим подчиненным перечислять ей на счет деньги за якобы отработанное время в выходные, праздничные и нерабочие дни, а также в виде неких премий, хотя никаких обосновывающих документов бухгалтерам не предоставлялось.

В общей сложности за это время замглавы МУП незаконно получила более 900 тысяч бюджетных рублей.

По данному факту на днях следователи УМВД России по Владимирской области возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.