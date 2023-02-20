В Ковровском районе открылась обновленная библиотека

фото с сайта регионального Правительства

В деревне Бельково Ковровского района открылась обновленная библиотека Ремонт в учреждении был начат в декабре прошлого года. Открытие состоялось на днях.

В Новосельском сельском поселении из четырех существующих библиотек, эта первая с современным ремонтом. На её обновление было израсходовано 1,773 млн. из местного бюджета, из них 771 тысяча рублей на оснащение (техника и мебель).

Теперь в библиотеке появилась яркая детская зона с книгами и настольными играми, современная юношеская с книжными полками, шумоизолирующим креслом и компьютерами, переходящая во взрослую литературу и зону отдыха с диваном. Библиотека превратилась в настоящий досуговый центр.