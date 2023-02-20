Во Владимирской области закрыты 10 фельдшерско-акушерских пунктов

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Как сообщил министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов, в настоящее время из около 360 расположенных на территории региона ФАПов закрыты ровно 10.

- Потому что даже путем внутреннего совместительства главным врачам не удается найти туда сотрудников, - заявил Осипов.

Ранее прошла информация, что в регионе закрыты около 50 ФАПов, но министр здравоохранения опроверг эту информацию. По его сведениям, на многих сельских медпунктах помощь оказывают совместители, причем нередко ФАПы бывают открыты всего два-три дня в неделю. Но речь о полном их закрытии не ведется.