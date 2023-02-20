В Камешковском районе пациентов принимают в новой врачебной амбулатории

фото регионального Минздрава

В деревне Сергеиха Камешковского района возвели врачебную амбулаторию. Контракт на строительство заключили в сентябре прошлого года. Стоимость модульной конструкции составила около 15 миллионов рублей.

В декабре амбулатория приняла первых пациентов. Приписное население – 1455 человек из 11 населённых пунктов: д. Сергеиха, д. Глазово, д. Крутово, д. Лошаиха, д. Лубенцы, д. Новая Печуга, д. Новосёлка, д. Саулово, п. Новая Заря, с. Ряхово и с. Коверино.

Новая амбулатория оборудована согласно стандарту оснащения. Здесь размещены две палаты дневного стационара, душевая. Просторный, широкий холл с удобными банкетками, теплые светлые кабинеты. Тут же сразу после назначения врача можно приобрести необходимые медикаменты, в амбулатории работает аптечный пункт. Ранее он располагался в отдельном здании 1938 года постройки.