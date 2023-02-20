Во Владимирской области за сутки задержано 20 пьяных водителей

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, за минувшие сутки на дорогах региона за нетрезвую езду отстранены от вождения 20 нетрезвых водителей, причем некоторые из них сели за руль пьяными далеко не впервые.

Так, в Петушинском районе задержан 41-летний мужчина, управлявший «Шкодой». Проходить медицинской освидетельствование он категорически отказался, но в ходе разбирательства было установлено, что раньше его уже лишали прав за нетрезвую поездку.

А в Александровском районе водитель автомобиля «Форд» был заподозрен в том же. В итоге 31-летнего мужчину освидетельствовали на месте, и с результатами он согласился. Установлено, что с августа минувшего года этот гражданин лишен водительского удостоверения за пьяную езду.

По обоим фактам дознаватели полиции возбудили уголовные дела за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Кстати, за весь 2022 год во Владимирской области было возбуждено 487 таких уголовных дел, причем 447 уже рассмотрены судами. 122 водителя в итоге получили реальные сроки лишения свободы, 287 приговорены к обязательным и исправительным работам, а 38 человек получили крупные штрафы.