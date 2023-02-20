За сутки из Владимира вывезли больше 2500 кубометров снега

фото с сайта мэрии

Коммунальные службы областного центра продолжают уборку снега, который выпал во Владимире накануне. Работы идут круглосуточно.

В ночь с воскресенья на понедельник специалисты МКУ «Центр управления городскими дорогами» провели патрульную расчистку от снега и антигололедную обработку основных городских улиц и тротуаров. В работе было задействовано 45 единиц техники. С утра 20 февраля работы по зимней уборке города продолжают 52 коммунальные машины: 19 КДМ, 2 грейдера, тракторы, самосвалы, фронтальные погрузчики.

Особое внимание уделяется расчистке от снега остановок общественного транспорта, лестничных сходов, пешеходных переходов, подходов к социальным объектам и объектам потребительского рынка. Эту работу ведет 73 рабочих ручной уборки «ЦУГД».

За минувшие сутки из города было вывезено более 2500 кубометров снега. На противогололедную обработку дорог и тротуаров израсходовано 212 кубометров песко-соляной смеси.

Напоминаем, что по вопросам уборки города Владимира и о местах повреждения дорожного покрытия можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).