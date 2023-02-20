В Муромском социально-реабилитационном центре для детей пандус завалило снегом

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Муромской городской прокуратурой была проведена проверка в местном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Оказалось, что пандус на входе из-за снежных валов невозможно было использовать. В то же время, в самом учреждении обнаружились просроченные лекарства, а с некоторыми сотрудниками не провели инструктажи и обучение по противопожарной тематике.

По итогам проверки в отношении виновных были возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», «Нарушение требований пожарной безопасности» и «Осуществление деятельности с грубыми нарушениями условий лицензии».

В ходе проверки пандус от снега очистили, а просроченные лекарства из оборота изъяли.