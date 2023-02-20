В Муроме задержаны трое подозреваемых в крупном сбыте наркотиков

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 16 февраля сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков муромской полиции задержали в одном из дворов на улице Экземплярского троих 23-летних парней, уроженцев соседнего государства.

Все трое обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В ходе личного досмотра у них нашли и изъяли перемотанные изолентой свертки, в которых находилось некое порошкообразное вещество. Эксперты установили, что веществом оказался героин общей массой 155 граммов.

По версии следствия, молодые люди планировали сбывать его в Муроме при помощи организации тайников-закладок.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело. На время следствия все трое заключены под стражу.