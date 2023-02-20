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НовостиОбщество20 февраля 2023 7:36

В Юрьев-Польском две улицы названы в честь героев Великой Отечественной войны

Такое решение накануне принято городской администрацией
Алексей КОТМЫШЕВ
Александр Максимов (слева) и Виктор Завалин. Фото с официального сайта администрации города Юрьев-Польский

Александр Максимов (слева) и Виктор Завалин. Фото с официального сайта администрации города Юрьев-Польский

Как сообщили в администрации города Юрьев-Польский, две улицы, располагающиеся возле садового товарищества «Авангард-2», названы в честь прославленных земляков-героев Великой Отечественной войны.

Первую улицу назвали в честь летчика, генерал-лейтенанта Александра Ефимовича Максимова. Вторую назвали в честь старшего сержанта Виктора Васильевича Завалина, участника Сталинградской битвы, а также Советско-Японской войны.