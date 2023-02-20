Во Владимирской области 20 февраля 2023 года коронавирус выявили у 66 человек

. Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 66 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам: 16 сл. в г.Владимире, 11 сл. в Муромском, 10 сл. в Ковровском, 2 сл. в Петушинском, 3 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Александровском, 9 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Киржачском, 3 сл. в Камешковском, 2 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Меленковском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 180323 случая заболевания (49992 сл. в г. Владимире, 19491 сл. в Муромском, 21349 сл. в Ковровском, 6405 сл. в Петушинском, 8676 сл. в Кольчугинском, 11051 сл. в Александровском, 7247 сл. в Юрьев-Польском, 16122 сл. в Гусь-Хрустальном, 1741 сл. в Судогодском, 3604 сл. в Собинском, 2014 сл. в г. Радужный, 5879 сл. в Киржачском, 4140 сл. в Камешковском, 3321 сл. в Гороховецком, 4603 сл. в Меленковском, 6089 сл. в Вязниковском, 6258 сл. в Суздальском, 2341 сл. в Селивановском).