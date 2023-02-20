В Ковровском районе на трассе М-7 в ДТП погиб водитель большегруза

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 7.00 водитель большегруза «Скания» не справился с управлением, в результате чего машину занесло. Грузовик несколько раз ударился об металлический отбойник, после чего фура перевернулась и упала на левый бок. К сожалению, водитель погиб.

В результате аварии скопилась пробка в сторону Москвы, в связи с чем водителям рекомендуется выбирать объездные пути. В частности, в ГИБДД рекомендуют объехать затор через поворот на поселок Мстера Вязниковского района.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ДПС, производится регулировка движения.