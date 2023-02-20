В Петушках парень при помощи чужого телефона похитил 90 тысяч рублей

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Петушинского района утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело, возбужденное по статье «Кража с банковского счета».

По версии следствия, в середине декабря 20-летний молодой человек пришел в гости к своей родственнице, которая попросила его помочь разобраться в настройках сотового телефона.

Аппарат ей передал знакомый.

Парень взял гаджет и, подобрав пароль, перевел на счет своего друга 90 тысяч рублей через приложение «мобильный банк», после чего друг, ничего не знавший о преступлении, обналичил эти деньги и передал ему.

Вскоре уголовное дело начнет рассматривать Петушинский районный суд.