Экс-директора ФГУП «Владимирское» будут судить за растрату и служебный подлог

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Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего директора ФГУП «Владимирское». Он обвиняется в совершении преступлений по статьям "частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат", "растрата, совершенная с использованием служебного положения", "служебный подлог". Уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки.

Установлено, что с 1 июля 2021 года по 5 января 2022 года обвиняемый выплачивал восьми работникам зарплату в 2 раза меньше положенной, в результате задолжав им более 1,7 млн рублей. При этом поступившие на расчетные счета и в кассу организации деньги в сумме более 42 млн рублей (в том числе зарплата работникам) директор тратил по своему усмотрению, направив их на нужды предприятия для извлечения прибыли, сообщает областная прокуратура.

Кроме того, в 2021 году обвиняемый составил трудовой договор и подписал приказ о принятии в экономический отдел на должность экономиста жительницы Сергиева Посада, которая на самом деле не работала. Обязанности специалиста выполняли другие работники. Директор при этом начислил несуществующему экономисту зарплату более 100 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд города Владимира.