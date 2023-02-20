Во Владимирской области почетные доноры получили ежегодные выплаты

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Во Владимирскую область поступили средства федерального бюджета на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России». В 2023 году её размер составляет 16578,1 рубля. Эту выплату в беззаявительном порядке получат 8537 почётных доноров, проживающих в нашем регионе.

Лицам, вновь награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России», для оформления этой меры поддержки необходимо представить в учреждение социальной защиты населения по месту жительства: заявление, документ, удостоверяющий личность, удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почётный донор России».