Владимирское "Торпедо" уступило "Знамени Труда"

фото с официального сайта "Торпедо"

17 февраля футболисты владимирского "Торпедо" принимали в товарищеском поединке гостей из "Знамени Труда" (Орехово-Зуево). Большая часть встречи прошла под диктовку черно-белых. Но им удалось реализовать лишь один голевой момент под занавес первого тайма. Отличился Дмитрий Хохлов.

А в последние 15 минут противостояния дубль Александра Шубина принёс победу со счётом 2:1 гостям из Подмосковья.

- По первому тайму вообще нет вопросов, сыграли идеально как в атаке, так и в обороне. Во втором тайме игра была не такая сбалансированная, было много моментов, от которых нужно избавляться. Голы пропустили смешные. Но самое главное, что игроки не получили травму. Будем готовиться к следующей игре, - прокомментировал тренер "Торпедо" Александр Горбачев.

25 февраля "Торпедо" снова сыграет с "Муромом".