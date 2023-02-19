Владимирские коммунальщики готовы встретить снегопад

фото со страницы Дмитрия Наумова

Владимир может вновь накрыть сильный снегопад. На прогноз погоды отреагировал и глава областного центра Дмитрий Наумов. В соцсетях он сообщил, коммунальщики полностью готовы.

- Метеорологи сообщают, что во Владимире ожидаются обильные снегопады и сильный ветер. Коммунальные службы, 41 единица техники, 67 уборщиков территории, управляющие организации города приведены в готовность встретить непогоду. Просим жителей и автолюбителей быть осторожнее на дорогах! - написал мэр города.

Снег может пойти в областном центре уже вечером 20 февраля. 21 февраля он будет идти весь день. Температура воздуха -7 градусов днем, -10 градусов ночью.